Italia, La Russa a Gattuso: “Non si può dire ‘vergogna’ a uno spettatore che fischia”

(Adnkronos) – “Pur invitando uno spettatore a stringersi attorno alla squadra, non si può dire ‘vergogna’ a uno spettatore che fischia”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa in un evento a Palazzo Lombardia a Milano, ‘Il fischio che unisce’, riferendosi alla contestazione durante Moldavia-Italia.

“Gattuso ha ragione quando dice che in vista della speranza di andare ai mondiali dobbiamo unirci e sostenere la nazionale. Ma anche i fischi degli spettatori possono essere uno stimolo finché non sono violenti”, sottolinea.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)