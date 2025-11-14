16.7 C
Firenze
venerdì 14 Novembre 2025
Italia, La Russa a Gattuso: “Non si può dire ‘vergogna’ a uno spettatore che fischia”

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Pur invitando uno spettatore a stringersi attorno alla squadra, non si può dire ‘vergogna’ a uno spettatore che fischia”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa in un evento a Palazzo Lombardia a Milano, ‘Il fischio che unisce’, riferendosi alla contestazione durante Moldavia-Italia. 

“Gattuso ha ragione quando dice che in vista della speranza di andare ai mondiali dobbiamo unirci e sostenere la nazionale. Ma anche i fischi degli spettatori possono essere uno stimolo finché non sono violenti”, sottolinea. 

 

© Riproduzione riservata

