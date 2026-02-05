10.5 C
Juventus, Yildiz è recuperato

Sport nazionale
(Adnkronos) – Buone notizie per Luciano Spalletti: Yildiz è convocato ed è regolarmente a disposizione per la gara di questa sera contro l’Atalanta e, di conseguenza, recuperabile per domenica sera in campionato contro la Lazio. 

A confermarlo in maniera ufficiale è il comunicato diramato dai bianconeri, che notificano così la squadra scelta dal tecnico di Certaldo per i quarti di finale di Coppa Italia al Gewiss Stadium. Il turco era in dubbio a causa di un sovraccarico muscolare che lo aveva disturbato nell’ultima partita.  

L’elenco completo dei convocati di mister Spalletti:  

Portieri: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio 

Difensori: Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal 

Centrocampisti: Locatelli, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie, Koopmeiners 

Attaccanti: Yildiz, Conceiçao, Boga, Zhegrova, David, Openda.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos  

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

