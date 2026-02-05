Juventus, Yildiz è recuperato

(Adnkronos) – Buone notizie per Luciano Spalletti: Yildiz è convocato ed è regolarmente a disposizione per la gara di questa sera contro l’Atalanta e, di conseguenza, recuperabile per domenica sera in campionato contro la Lazio.
A confermarlo in maniera ufficiale è il comunicato diramato dai bianconeri, che notificano così la squadra scelta dal tecnico di Certaldo per i quarti di finale di Coppa Italia al Gewiss Stadium. Il turco era in dubbio a causa di un sovraccarico muscolare che lo aveva disturbato nell’ultima partita.
L’elenco completo dei convocati di mister Spalletti:
Portieri: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio
Difensori: Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal
Centrocampisti: Locatelli, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie, Koopmeiners
Attaccanti: Yildiz, Conceiçao, Boga, Zhegrova, David, Openda.
Fantacalcio.it per Adnkronos
—
sport/fantacalcio
webinfo@adnkronos.com (Web Info)