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Kickboxing, sfida Farcas-Gautier main event per il ‘Titolo Intercontinentale Iska’ della Torino Fight Night

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il 28 giugno al One Club di Torino andrà in scena una delle sfide più importanti dell’anno per gli sport da combattimento. L’organizzazione ha, infatti, ufficializzato l’incontro principale della manifestazione ‘Torino Fight Night’ annunciando che la serata culminerà con l’assegnazione del ‘Titolo Intercontinentale Iska K-1’ riconosciuto come uno dei trofei più prestigiosi nel panorama mondiale degli sport da combattimento. A contendersi la cintura saranno l’italo-rumeno Yuri Farcas, tra i protagonisti più rappresentativi della scena nazionale, e il francese Florent Gautier, atleta di esperienza internazionale chiamato a contendersi il titolo in una sfida che vedrà confrontarsi due tra i migliori interpreti europei del panorama mondiale della kickboxing. L’incontro, rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti dell’anno per il movimento italiano della kickboxing e porterà Torino al centro dell’attenzione internazionale grazie alla presenza di un titolo riconosciuto dalla International Sport Kickboxing Association (Iska), una delle federazioni professionistiche più autorevoli al mondo. 

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