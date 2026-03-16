L’11 e 12 aprile Nova Eroica, sugli sterrati toscani con bici moderne e spirito antico

(Adnkronos) – Dieci anni fa il gravel era quasi una parola sconosciuta al ciclismo italiano: oggi è uno dei movimenti più vitali del ciclismo contemporaneo e in mezzo a questa trasformazione c’è anche Nova Eroica, che il 12 aprile festeggia a Buonconvento la sua decima edizione. Nel 2016, ricorda l’organizzazione, fu tra i primi eventi italiani dedicati alle biciclette moderne sulle strade bianche: l’idea era semplice e allo stesso tempo rivoluzionaria, ossia portare lo spirito de L’Eroica nel ciclismo contemporaneo, creando un evento capace di unire performance, convivialità e scoperta del territorio In pochi anni quel format ha contribuito a definire l’identità del gravel italiano e oggi, mentre questa disciplina è diventata un fenomeno globale, Nova Eroica continua a rappresentare uno degli appuntamenti più riconoscibili del calendario europeo. Eper la prima volta Nova si svolgerà in primavera, l’11 e il 12 aprile, regalando ai partecipanti la bellezza della Val d’Orcia che torna verde dopo l’inverno.

I percorsi, due agonistici e due cicloturistici, attraversano alcuni dei paesaggi più iconici della Toscana, tra Crete Senesi, vigneti del Chianti e colline della Val d’Orcia. Il tracciato lungo, Terre di Siena (131 km, 1.990 D+, con 5 tratti cronometrati), rappresenta il cuore dell’evento, mentre il percorso medio, Crete Senesi (95,7 km, 1.410 D+, con tre tratti cronometrati), offre un’esperienza intensa ma più accessibile. Completano il programma i percorsi Val d’Arbia (67 km, 970 D+) e Ombrone e Arbia (42,9 km, 500 D+), pensati per chi vuole vivere la giornata con spirito più rilassato. Per gli amanti delle sfide torna anche la Epic Route, alla sua terza edizione: 290 km e circa 5.500 metri di dislivello, lungo alcune delle strade bianche più spettacolari della Toscana, su un percorso che mette alla prova anche i cuori e le gambe più allenati. Non mancheranno ovviamente i ristori toscani, che sono da sempre una firma dell’Eroica, dove alla fatica della pedalata si unisce il gusto della tradizione.

Per tre giorni il borgo medievale di Buonconvento si trasforma in un piccolo festival dedicato alla cultura della bicicletta, con incontri, musica e attività che animano piazze e vicoli del centro storico, con una particolare attenzione per i ragazzi e le scuole del territorio. I tracciati di Nova Eroica attraversano 17 comuni lungo i percorsi permanenti de L’Eroica e di Eroica Montalcino, contribuendo a valorizzare un territorio che negli ultimi anni è diventato una delle destinazioni più amate del cicloturismo internazionale. L’evento si inserisce inoltre nel progetto Eroica per l’ambiente e nelle iniziative di Terra Eroica, che promuovono la tutela delle strade bianche e lo sviluppo sostenibile dei territori attraversati. Le iscrizioni sono aperte al sito: eroica.cc/it/nova-eroica

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