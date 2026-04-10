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Lazio, Zaccagni anticipa il rientro

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Una grande notizia per Sarri ed anche per i fantallenatori nonostante la stagione non proprio esaltante. Mattia Zaccagni sta per tornare ed anticipare il suo rientro. Alle prese con una lesione muscolare a carico della coscia destra, il giocatore classe ’95 ha saltato le ultime due partite e potrebbe rientrare prima del previsto. 

Negli ultimi giorni è aumentato l’ottimismo circa la possibilità di rivedere Zaccagni tra i convocati 
già per la partita di Firenze in programma lunedì sera.  

Ad ogni modo, appare sempre più certo il recupero in tempo utile per il ritorno della semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta in programma il prossimo 22 aprile, ipotesi esclusa inizialmente.  

Questo è l’obiettivo principale di Sarri in vista della partita che potrebbe cambiare le sorti della stagione biancoceleste.  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

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