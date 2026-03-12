12.4 C
Firenze
giovedì 12 Marzo 2026
Le ultime da Cagliari, Genoa e Lecce

Cagliari, le ultime
 

Novità dal CRAI Sport Center: oggi si sono allenati in gruppo Gaetano e Mina, recuperabili per domenica nel match di Pisa. Solo lavoro a parte, invece, per gli infortunati Deiola e Mazzitelli.  

Genoa, Norton-Cuffy dal 1′?
 

Nel Grifone è arruolabile Nortin-Cuffy nella sfida di domenica al Bentegodi contro il Verona; il cursore di fascia ha possibilità di tornare titolare nella formazione rossoblù dopo le ultime esclusioni a causa di un problema fisico.   

  

Lecce, Gallo out a Napoli?
 

Mister Di Francesco questa mattina ha ritrovato a disposizione Riccardo Sottil, smaltita la lombalgia. Si è fermato, invece, il terzino Gallo a causa di un affaticamento muscolare che dovrebbe escluderlo dai convocati per sabato a Napoli.  

  

