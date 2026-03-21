Miami, Cobolli e Darderi eliminati. Alcaraz batte Fonseca

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Nottata amara a Miami per i tennisti italiani, mentre sorride Carlos Alcaraz contro Joao Fonseca. Nelle prima ore di oggi, sabato 21 marzo, Flavio Cobolli e Luciano Darderi sono stati eliminati dal Masters 1000 americano, perdendo rispettivamente con il belga Raphael Collignon e lo spagnolo Martin Landaluce al secondo turno del torneo, dopo che entrambi avevano ottenuto un bye al primo.

Cobolli si è arreso in due set con il punteggio di 7-5, 6-3, mentre Darderi è stato battuto in tre parziali 3-6, 7-6 (4), 4-6. Le loro eliminazioni si aggiungono a quella di Matteo Arnaldi, superato ieri dal kazako Shevchenko in tre set, e di Mattia Bellucci, ko contro lo statunitense Michelsen. Passa il turno invece Matteo Berrettini, capace di battere Alexander Bublik, testa di serie numero 10.

Nel match più atteso della notte invece, quello tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca, a imporsi è stato il tennista spagnolo, che ha regolato il giovane talento brasiliano, che già aveva impegnato Sinner negli ottavi di Indian Wells, in due set con un doppio 6-4. Fuori a sorpresa Alex De Minaur, eliminato da Tsitsipas.

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