martedì 3 Marzo 2026
Mibro si espande negli Stati Uniti con smartwatch sportivi orientati alle prestazioni

(Adnkronos) – SHENZHEN, Cina, 3 marzo 2026 /PRNewswire/ — Il produttore di dispositivi indossabili intelligenti Mibro entra nel mercato statunitense con due smartwatch dedicati allo sport, portando con sé un bagaglio di esperienza maturato al fianco di atleti e club sportivi in tutta Europa. 

Nella sua espansione a livello globale, il lancio negli Stati Uniti segna il passo più importante finora compiuto da Mibro, dal momento che il marchio si rivolge ad atleti americani, appassionati di attività all’aria aperta e utenti che praticano fitness tutti i giorni, utilizzando lo slogan: “Live Smart, Go Active” (“Vivi in modo intelligente: attivati!”). 

Fondata nel 2015, Mibro impiega oltre 500 dipendenti nel settore ricerca e sviluppo, uniti da un’unica idea: i dispositivi indossabili intelligenti dovrebbero aiutare le persone a migliorare la propria vita, non solo a registrare i dati. I prodotti dell’azienda mettono in pratica questa idea, combinando un design accurato con algoritmi avanzati di monitoraggio sportivo e hardware di alta qualità. Il risultato: compagni di vita quotidiana, realizzati per stare al passo con chi li indossa. 

Questo approccio ha permesso di conquistare una base utenti globale di 4,2 milioni di persone, in particolare in Europa, dove il marchio collabora con club di alto livello e singoli atleti per sviluppare e convalidare la propria tecnologia in condizioni di allenamento reali e all’aperto. 

Nel padel, lo sport con racchetta in rapida crescita che sta conquistando il continente, l’analisi basata sull’IA di Mibro aiuta i giocatori competitivi a identificare i punti deboli e ad affinare la tecnica, riconoscendo sei tipi distinti di colpi con un’accuratezza di riconoscimento del 92,2%. Sviluppata e convalidata attraverso partite reali, campi reali e giocatori reali in Spagna e Francia, la tecnologia è stata adottata da club professionistici e amatoriali in entrambi i Paesi. 

La comprovata capacità di trasformare i dati grezzi sulle prestazioni in informazioni pratiche per l’allenamento è ora alla base dei due prodotti che guidano il lancio negli Stati Uniti: 

Entrambi i prodotti portano la stessa promessa che il marchio ha mantenuto nei confronti di milioni di persone in tutto il mondo: aiutare le persone a rimanere attive e celebrare ogni passo avanti. I prodotti sono ora disponibili sul sito ufficiale di Mibro e sul negozio ufficiale Amazon.
 

Informazioni su Mibro 

Mibro è un marchio di dispositivi indossabili intelligenti pensati per lo sport e le attività all’aria aperta. Il marchio, con sede a Shanghai e un centro vendite globale a Shenzhen, sviluppa dispositivi intelligenti, affidabili e facili da usare, progettati per aiutare le persone a superare i propri limiti. Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.mibrofit.com o seguire i profili su Facebook e Instagram.  

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2922777/Mibro_Pro2_and_Mibro_Explorer_S.jpg
 

  

  

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/mibro-si-espande-negli-stati-uniti-con-smartwatch-sportivi-orientati-alle-prestazioni-302700772.html
 

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved. 

