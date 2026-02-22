16 C
Firenze
domenica 22 Febbraio 2026
Milan-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. Oggi, domenica 22 febbraio, i rossoneri sfidano il Parma – in diretta tv e streaming – nella 26esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri è reduce dal pareggio per 1-1 con il Como nel recupero del 24esimo turno, mentre nel 25esimo avevano battuto il Pisa in trasferta 2-1. I ducali invece hanno superato l’Hellas Verona 2-1 al Tardini. 

 

La sfida tra Milan e Parma è in programma oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Tomori, Gabbia; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri 

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta 

 

Milan-Parma sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW. 

 

