10.6 C
Firenze
lunedì 23 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano Cortina, Achille Lauro ‘chiude’ le Olimpiadi: il gran finale all’Arena di Verona

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Achille Lauro chiude le Olimpiadi di Milano Cortina, oggi domenica 22 febbraio. Il cantante romano (nato nella città di Romeo e Giulietta) entra in scena nella cerimonia di chiusura e l’Arena di Verona si infiamma sulle note di “Incoscienti giovani”. I led dell’anfiteatro, patrimonio Unesco, si muovono al ritmo del ritornello, “Amore mio veramente..”. Nella profondità dell’Arena si vedono le immagini della Fontana di Trevi a Roma. Alla fine dell’esibizione, applausi a scena aperta e un boato. 

Le Olimpiadi invernali si chiudono qui. E il cantautore, già tedoforo a Roma per questi Giochi invernali, ha messo il punto esclamativo a un’edizione memorabile. E da record, per gli atleti italiani. 

milano-cortina-2026/eventi

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.6 ° C
12.1 °
9.8 °
68 %
0.5kmh
75 %
Lun
12 °
Mar
16 °
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1336)ultimora (1167)sport (81)Eurofocus (48)demografica (40)vigili del fuoco (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati