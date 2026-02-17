15 C
Firenze
martedì 17 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano-Cortina, chi è Andrea Giovannini

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Trentino, centosettantotto centimetri per 73 chili, divisa delle Fiamme Gialle: nascita il 27 agosto, anno domini 1993. Andrea Giovannini comincia a sei anni sul lago ghiacciato di Baselga di Piné. Poi il passaggio al Circolo Pattinatori Pinè. Miti d’infanzia: da bambino guarda e imita Enrico Fabris. 

L’esplosione arriva nel 2013 ai Mondiali Junior: due ori, un argento, un bronzo. È il salto di qualità che apre la porta al circuito senior, dove costruisce la propria identità nella mass start. Qui diventa l’uomo da titoli: oro mondiale a Hamar 2025, dopo aver consolidato la leadership con due Coppe del Mondo consecutive (2023-24 e 2024-25). Prima, il bronzo nella mass start di Heerenveen 2023 e l’argento europeo a Kolomna 2018 avevano segnato la crescita. Specialista anche nell’inseguimento a squadre. Oro mondiale a Calgary 2024, argento a Hamar 2025 insieme a Davide Ghiotto e Michele Malfatti. 

Tre Olimpiadi nel curriculum: Sochi 2014 (17esimo nei 5000 metri), Pyeongchang 2018 (sesto team pursuit), Pechino 2022 (settimo team pursuit). Si allena con Maurizio Marchetto e Matteo Anesi. Sul ghiaccio unisce tattica e freddezza: sa aspettare, sa colpire. Fuori, ciclismo e lettura. Il padre, geometra appassionato di letteratura e filosofia, gli trasmette disciplina e curiosità. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15 ° C
15.6 °
14.9 °
20 %
0.5kmh
0 %
Mar
14 °
Mer
14 °
Gio
12 °
Ven
16 °
Sab
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1472)ultimora (1289)sport (75)Eurofocus (58)demografica (50)vigili del fuoco (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati