Milano Cortina, dal Cio l’ordine olimpico d’oro a Mattarella e Meloni. Oggi ultime gare: azzurri quinti nel Bob a 4 maschile – Diretta

Ultima giornata oggi, domenica 22 febbraio, delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con alcune medaglie ancora da assegnare. L’Italia sperava negli azzurri del Bob a 4 maschile per incrementare un medagliere già da record che ieri ha raggiunto quota 30 con la straordinaria doppietta azzurra nello skicross (oro Simone Deromedis e argento Federico Tomasoni) e il bronzo di Andrea Giovannini nel pattinaggio di velocità. Ma il quartetto azzurro si è fermata alla quinta posizione. Nel pomeriggio la finale di hockey tra Usa e Canada. In serata, la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona.

Intanto il Cio ha insignito il Presidente Mattarella e la presidente Meloni dell’ordine olimpico d’oro, la massima onorificenza che viene conferita a coloro che hanno reso servizi eccezionali alla causa olimpica .

