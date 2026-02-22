12.4 C
Firenze
domenica 22 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano Cortina, il dolore di Eileen Gu: vince l’oro olimpico, poi scopre di aver perso la nonna

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Eileen Gu ha chiuso con un oro le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La regina del freestyle ha conquistato oggi, domenica 22 febbraio, la sua sesta medaglia olimpica, salendo sul gradino più alto nell’halfpipe (tre le medaglie in queste Olimpiadi, anche due argenti nel big air e nello slopestyle). Subito dopo la gara vinta a Livigno, per la fuoriclasse cinese è arrivata una brutta notizia. Gu ha scoperto di aver perso sua nonna, scusandosi poi con i giornalisti per il ritardo in conferenza stampa: “Ha avuto un ruolo molto importante nella mia vita e l’ho sempre ammirata, mi ha ispirata”. 

 

Gu ha parlato così dell’importanza di sua nonna: “L’ultima volta che l’ho vista prima di venire alle Olimpiadi era malata. Quindi sapevo che era una possibilità. Non le ho promesso che avrei vinto, ma le ho promesso che sarei stata coraggiosa, proprio come lei. Ed è per questo che continuo a riferirmi a questo tema di scommettere su me stessa, essere coraggiosa e correre dei rischi, è una promessa. Sono davvero felice di essere riuscita a mantenerla e spero di averla resa orgogliosa”. 

milano-cortina-2026/protagonisti

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.4 ° C
13.5 °
10.4 °
65 %
2.6kmh
0 %
Dom
11 °
Lun
14 °
Mar
16 °
Mer
18 °
Gio
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1356)ultimora (1189)sport (80)Eurofocus (47)demografica (40)campionato (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati