Milano Cortina, il dolore di Eileen Gu: vince l’oro olimpico, poi scopre di aver perso la nonna

Eileen Gu ha chiuso con un oro le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La regina del freestyle ha conquistato oggi, domenica 22 febbraio, la sua sesta medaglia olimpica, salendo sul gradino più alto nell’halfpipe (tre le medaglie in queste Olimpiadi, anche due argenti nel big air e nello slopestyle). Subito dopo la gara vinta a Livigno, per la fuoriclasse cinese è arrivata una brutta notizia. Gu ha scoperto di aver perso sua nonna, scusandosi poi con i giornalisti per il ritardo in conferenza stampa: “Ha avuto un ruolo molto importante nella mia vita e l’ho sempre ammirata, mi ha ispirata”.

Gu ha parlato così dell’importanza di sua nonna: “L’ultima volta che l’ho vista prima di venire alle Olimpiadi era malata. Quindi sapevo che era una possibilità. Non le ho promesso che avrei vinto, ma le ho promesso che sarei stata coraggiosa, proprio come lei. Ed è per questo che continuo a riferirmi a questo tema di scommettere su me stessa, essere coraggiosa e correre dei rischi, è una promessa. Sono davvero felice di essere riuscita a mantenerla e spero di averla resa orgogliosa”.

