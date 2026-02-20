Milano Cortina, Italia in cerca di medaglie dallo ski cross allo short track – Diretta

(Adnkronos) – Ancora una giornata di gare, oggi 20 febbraio 2026, alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dallo ski cross donne con Jole Galli a Francesca Lollobrigida a caccia di un tris che sarebbe storico nei 1500 metri, passando per lo short track con i 1500 metri e il ritorno di Arianna Fontana, l’Italia a quota 26 medaglie scende in pista a caccia di nuovi titoli.

I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.

