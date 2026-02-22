16 C
Firenze
domenica 22 Febbraio 2026
Milano Cortina, le gare di oggi: dal bob a 4 con gli azzurri alla finale dell’hockey, il programma dell’ultima giornata

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Ultimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Dopo la doppietta da sogno di Simone Deromedis e Federico Tomasoni nello ski cross, oggi domenica 22 febbraio terminano i Giochi Olimpici con le ultime medaglie da assegnare e alcuni azzurri ancora in gara. Speranze soprattutto nel bob a 4 maschile, con Baumgartner, Bilotti, Fantazzini e Mircea). In serata, la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona. Ecco orario, programma di giornata e dove vedere le gare in tv e streaming.  

Ecco le gare di oggi a Milano Cortina 2026:  

10 bob – Bob a 4 maschile, terza manche (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea) 

10 sci di fondo – 50 km tc mass start femminile (Anna Comarella) 

11.05 curling – Torneo femminile, finale per l’oro: Svizzera-Svezia 

12.15 bob – Bob a 4 maschile, quarta manche (ev. Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea) 

14.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, finale per l’oro: Canada-Stati Uniti 

20.30 cerimonia di chiusura 

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels. 

milano-cortina-2026/eventi

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

