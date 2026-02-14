10.9 C
Firenze
sabato 14 Febbraio 2026
Milano Cortina, ottava giornata: Italia cerca nuove vittorie – Diretta

Sport nazionale
(Adnkronos) – Nuova giornata di gare, l’ottava, oggi sabato 14 febbraio ai Giochi di Milano Cortina 2026. Dopo il bronzo di ieri di Michela Moioli nello snowboard cross, l’Italia a quota 18 medaglie cerca nuove vittorie.  

Tra le altre gare, occhi puntati oggi sul gigante maschile (con Vinatzer, De Aliprandini, Franzoni e Kastlunger) e sul biathlon (sprint 7,5 km donne, con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi). 

 

 

Tutte le news in diretta e gli aggiornamenti dalle piste. 

 

 

© Riproduzione riservata

