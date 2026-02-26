18.4 C
Firenze
giovedì 26 Febbraio 2026
MotoGP, Stagione al via in Thailandia: Marc Márquez contro tutti

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La MotoGP riparte da Buriram dove, nel weekend, è in programma il Gran Premio della Thailandia. Stagione nuova ma, al momento, copione vecchio: Marc Márquez, in sella alla Ducati Factory, parte in pole sia per la prima gara dell’anno sia per il Mondiale. Gli esperti Sisal, infatti, ritengono il Cabroncito come l’uomo da battere sul circuito asiatico dove ha già trionfato in tre occasioni, compresa la doppietta del 2025: il successo di Marc Márquez è offerto a 2,00 sia per la Sprint che per la gara domenicale. 

Il primo antagonista del pilota di Cervera è il fratello Álex che sogna di insidiare il nove volte iridato. Il numero 73 del Team Gresini vuole scalare il podio di un gradino visto che, lo scorso anno, ha terminato entrambe le manche in seconda posizione: Álex Márquez si gioca vincente a 3,50 sia al sabato che nella gara lunga. 

Il terzo gradino del podio dei favoriti è appannaggio di Marco Bezzecchi, Aprilia, apparso in grande forma nei test prestagionali. Bez davanti a tutti sotto la bandiera a scacchi è dato a 4,00, Sprint, e 3,50, domenica. 

Il resto del gruppo, al momento, parte dietro a cominciare da Pecco Bagnaia, sulla seconda Ducati Factory, vincente a 6,00 mentre il terzetto formato da Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli parte appaiato in quota a 25. 

Allargando il discorso in ottica Mondiale, gli esperti Sisal ritengono il decimo titolo per Marc Márquez a portata di mano: il Cabroncito è offerto a 1,44 con la coppia Marco Bezzecchi e Álex Márquez affiancati a 5,00 per centrare il primo alloro in MotoGP. 

sport

© Riproduzione riservata

© Riproduzione riservata

