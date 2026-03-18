10.9 C
Firenze
mercoledì 18 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Musetti si ritira dal torneo di Miami, problema al braccio destro

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti si ritira dall’Atp Masters 1000 di Miami. L’azzurro, testa di serie numero 4, rinuncia al torneo per un infortunio al braccio destro. Il 24enne toscano è appena rientrato nel circuito a Indian Wells, dove è stato sconfitto al primo turno, dopo il problema muscolare alla gamba destra che lo ha costretto al ritiro nei quarti di finale dell’Australian Open contro Novak Djokovic. Musetti conta di rientrare per l’inizio della stagione europea sulla terra battuta. Lo scorso anno ha raggiunto la finale a Montecarlo e la semifinale a Madrid, agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.9 ° C
12.3 °
9.9 °
47 %
4.5kmh
38 %
Gio
15 °
Ven
16 °
Sab
16 °
Dom
16 °
Lun
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1393)ultimora (1243)sport (60)Eurofocus (52)demografica (38)Eugenio Giani (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati