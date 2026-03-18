Musetti si ritira dal torneo di Miami, problema al braccio destro

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti si ritira dall’Atp Masters 1000 di Miami. L’azzurro, testa di serie numero 4, rinuncia al torneo per un infortunio al braccio destro. Il 24enne toscano è appena rientrato nel circuito a Indian Wells, dove è stato sconfitto al primo turno, dopo il problema muscolare alla gamba destra che lo ha costretto al ritiro nei quarti di finale dell’Australian Open contro Novak Djokovic. Musetti conta di rientrare per l’inizio della stagione europea sulla terra battuta. Lo scorso anno ha raggiunto la finale a Montecarlo e la semifinale a Madrid, agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros.

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