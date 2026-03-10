18.7 C
Napoli, infortunio per Vergara

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Brutte notizie in casa Napoli dopo la vittoria ottenuta contro il Torino.  

Si è fermato Antonio Vergara: il giovane giocatore azzurro nelle scorse ore è stato sottoposto ai controlli di rito che hanno evidenziato la presenza di una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro.  

L’ex Reggiana dovrà restare fermo ai box per diverse settimane: proverà a rientrare dopo la sosta, in tempo utile per la partita del 6 aprile contro il Milan. 

Questo il comunicato ufficiale del club: “Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”. 

Antonio Conte sta pero’ recuperando i pezzi: contro i granata sono tornati De Bruyne e Anguissa, mentre sabato pomeriggio potrebbero tornare a disposizione anche McTominay e Lobotka.  

Con il rientro di Anguissa e De Bruyne, già in campo contro il Torino, e quello in previsione di McTominay e Lobotka, Antonio Conte può esultare e studiare quella che può essere la soluzione migliore sotto il punti di vista tattico.
 

Da tempo il centrocampo del Napoli non godeva di tanta abbondanza, e proprio per questo l’allenatore potrà valutare al meglio su quale soluzione tattica puntare. Ad oggi, una volta recuperati ed allineati sotto il punto di vista atletico, è possibile che tutti e quattro possano trovare spazio dal primo minuto.
 

In che modo? Il 4-1-4-1 sarebbe il modulo ideale per vedere tutti insieme De Bruyne, Anguissa, Lobotka e McTominay, un’eventualità che in questa stagione si è palesata davvero pochissime volte.
 

Certo, c’è poi da valutare la condizione di tutti: De Bruyne è quello rimasto fermo per più tempo, e per lui una maglia da titolare potrebbe richiedere un’attesa maggiore rispetto agli altri tre. Anguissa, ad esempio, può partire titolare già nel match contro il Lecce, mentre per McTominay e Lobotka molto dipenderà dalle prossime ore. 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

