Napoli, McTominay out anche col Verona?

(Adnkronos) – In casa Napoli c’è sempre più preoccupazione in merito alle condizioni di McTominay.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, lo scozzese rischia di saltare anche la trasferta di Verona. Out dal secondo tempo di Marassi, il Napoli non ha più vinto senza il centrocampista in campo. Como, Roma e Atalanta: tre partite dove l’assenza dell’ex United si è avvertita in maniera pesante.

A preoccupare è soprattutto la riabilitazione: come spiegato dal quotidiano, si naviga a vista anche per il suo recupero, che ora sembra diventare più tortuoso e travagliato di quanto ci si aspettasse dopo l’infortunio di Genova.

Cresce, invece, l’ottimismo in merito alle condizioni di un altro grande assente, Anguissa. Primi passi in gruppo per il centrocampista che potrebbe essere convocato per la trasferta di Verona.

Fantacalcio.it per Adnkronos

—

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)