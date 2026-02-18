13.3 C
Napoli: stop Rrahmani, le condizioni

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Piove sul bagnato in casa Napoli, dove non si placa l’emergenza relativa agli infortuni. 

Contro la Roma a fermarsi è stato Amir Rrahmani, costretto al cambio a causa di un problema muscolare. Il difensore kosovaro ieri è stato sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato la presenza di una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.  

Con l’infortunio di Rrahmani, aggiunto a quello di Di Lorenzo, restano limitate le scelte di mister Antonio Conte in difesa. L’ex Verona dovrebbe restare fermo ai box fino alla sosta di fine marzo, ma il rischio è che – come accaduto ad Anguissa – i tempi di recupero siano più lunghi del previsto.  

Di seguito la nota del club azzurro sull’infortunio di Rrahmani: “In seguito all’infortunio durante il match contro la Roma, Amir Rrahmani si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

