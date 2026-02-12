Niente paura, McKennie torna in gruppo

(Adnkronos) – Si avvicina a grandi passi il big match tra Inter e Juventus in programma sabato sera a San Siro e per il tecnico bianconero Luciano Spalletti arrivano buone notizie dall’allenamento di questa mattina.
Il centrocampista statunitense Weston McKennie si è allenato regolarmente in gruppo dopo essersi fermato a causa di una ferita lacero contusa alla caviglia che non gli impedirà di esserci contro i nerazzurri.
Fantacalcio.it per Adnkronos
—
sport/fantacalcio
webinfo@adnkronos.com (Web Info)