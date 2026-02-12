Olimpiadi, musica e… Looney Tunes: a Livigno spunta Snoop Dogg per Milano Cortina

(Adnkronos) – E a Livigno, all’improvviso, spunta Snoop Dogg. Il leggendario rapper americano, inviato Nbc per le Olimpiadi di Milano Cortina, ‘ambasciatore di felicità’ e coach onorario della nazionale degli Stati Uniti, è arrivato anche in Valtellina per i Giochi invernali. Dopo essere stato tedoforo nel viaggio della fiamma olimpica a Gallarate e dopo aver fatto tappa nei cluster di Milano e Cortina, Snoop Dogg si è presentato anche a Livigno, sede di alcune delle gare olimpiche più spettacolari come snowboard e freestyle. Il motivo? Un party ‘riservato’ organizzato da Burton per lanciare una nuovissima tavola da snowboard, in ‘edizione limitata Looney Tunes’

Al suo arrivo, gli ospiti esplodono ed è festa. Snoop dà il cinque all’iconica mascotte di Bugs Bunny, prende la tavola e la indica, la solleva. Nel frattempo canta e balla, a ritmo della sua musica. Poi, una fan ‘rompe le righe’ e si lancia accanto a lui per un selfie. Il primo di una lunga serie. Lui non si nega, anzi si diverte. Abbraccia tutti, sorride: “Siete la mia forza, come faccio a dirvi di no?”. Poi, saluta tutti ed esce di scena a modo suo. Con un inchino e un bacio ai suoi fan.

