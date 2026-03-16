Premio Euro-Mediterraneo, omaggio alla memoria del giornalista Rai Sport Alessandro Tiberti

(Adnkronos) – Un ricordo speciale, carico di stima e riconoscenza, accompagnerà l’edizione 2026 del Premio Internazionale di Giornalismo Euro-Mediterraneo, che il 4 maggio 2026 riunirà a Roma, presso il Circolo degli Esteri, protagonisti del mondo dell’informazione, della cultura e dello sport. Un appuntamento ormai centrale per il dialogo e la cooperazione tra i Paesi dell’area mediterranea, con la partecipazione di giornalisti italiani e internazionali, rappresentanti delle istituzioni e della diplomazia. Nel corso della cerimonia verrà conferito un Premio speciale alla memoria al giornalista di Rai Sport Alessandro Tiberti, scomparso all’età di 61 anni dopo una lunga e prestigiosa carriera dedicata al giornalismo sportivo. Alla cerimonia saranno presenti anche i suoi figli, Gabriele e Lavinia, che ritireranno il riconoscimento in sua memoria.

Per molti anni Tiberti è stato una delle voci più autorevoli e apprezzate del giornalismo sportivo italiano. Professionista dal 1993, aveva iniziato il suo percorso nelle radio romane con programmi dedicati al basket, per poi approdare in televisione e infine alla Rai, dove ha ricoperto ruoli di grande responsabilità come caposervizio, conduttore, telecronista e inviato, fino a diventare vice caporedattore della redazione Sport Olimpici e Paralimpici. Nel corso della sua carriera ha raccontato alcuni dei più importanti eventi sportivi internazionali, tra cui diverse edizioni dei Giochi Olimpici, distinguendosi per rigore professionale, passione e grande attenzione ai dettagli. Ma chi lo ha conosciuto ricorda soprattutto la sua umanità, la generosità verso i colleghi e la capacità di lavorare sempre con spirito di squadra.

Con questo riconoscimento alla memoria, l’Associazione Giornalisti del Mediterraneo intende rendere omaggio non solo a un grande professionista, ma anche a un uomo che ha incarnato i valori più autentici del giornalismo: serietà, passione e rispetto per il servizio pubblico. La cerimonia del Premio Euro-Mediterraneo rappresenterà anche un momento di riflessione sul ruolo dell’informazione nel costruire ponti tra culture e popoli diversi. In questo contesto, sport e giornalismo diventano strumenti fondamentali per promuovere dialogo, comprensione reciproca e valori condivisi. Il ricordo di Alessandro Tiberti continuerà così a vivere nelle parole, nelle immagini e nell’esempio professionale che ha lasciato a chi fa informazione ogni giorno.

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