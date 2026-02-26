18.4 C
Firenze
giovedì 26 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma: Dybala al rientro, ci sarà contro la Juve?

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – In casa Roma se da un lato c’è preoccupazione attorno alle condizioni di Evan Ferguson, dall’altro si riaccende la speranza di avere Paulo Dybala a disposizione domenica contro la Juventus.  

L’attaccante argentino quest’oggi ha svolto lavoro personalizzato a Trigoria, ma aumentando l’intensità. Domani Dybala dovrebbe sostenere un test in gruppo, così da provare a essere convocabile, quantomeno per accomodarsi in panchina, nel big match contro la Juventus all’Olimpico in programma domenica sera. 

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18.4 ° C
19.9 °
17.8 °
54 %
2.1kmh
0 %
Gio
19 °
Ven
18 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1435)ultimora (1268)sport (83)Eurofocus (47)demografica (37)Eugenio Giani (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati