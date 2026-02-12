13.5 C
Firenze
giovedì 12 Febbraio 2026
Scamacca, sorriso a metà: torna ad allenarsi parzialmente in gruppo

(Adnkronos) – Dopo l’infortunio rimediato da Charles De Ketelaere Raffaele Palladino può sorridere per il parziale recupero di Gianluca Scamacca.
 

L’attaccante ex Sassuolo, infatti, questa mattina si è allenato parzialmente in gruppo dopo aver saltato la partita con la Cremonese. 

Nella giornata di domani gli orobici saranno di nuovo in campo prima della partenza per Roma dove sabato alle 18 affronteranno la Lazio. La speranza di Palladino è di avere a disposizione Scamacca dopo il forfait con la Cremonese, anche se appare difficile immaginare un impiego dal primo minuto. 

