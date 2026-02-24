Scibetta: “Ci sarà una società nuova che gestirà il progetto dello stadio della Lazio”

(Adnkronos) – “Ci sarà una società nuova che gestirà il progetto dello stadio della Lazio, sarà una new-co costituita al 100% dalla SS Lazio e non sarà scalabile. L’investimento complessivo sarà di 480 milioni di euro iva compresa”. Lo ha spiegato il dottor Commercialista Sergio Scibetta, Commercialista – Pianificazione Finanza e Controllo Progetto del Flaminio tra gli intervenuti al Forum Adnkronos al Palazzo dell’Informazione sul progetto del nuovo stadio della Lazio.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)