16.6 C
Firenze
martedì 3 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Serie A, gli squalificati della 28a giornata

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Venerdì sera alle ore 20:45 al via la 28esima giornata di Serie A con l’anticipo tra Napoli e Torino, turno che poi terminerà lunedì sera con il posticipo tra Lazio e Sassuolo. 

Sono sei i calciatori che non prenderanno parte a questo turno di campionato causa squalifica: si tratta di Freuler (Bologna), Terracciano (Cremonese), Parisi (Fiorentina), Valenti (Parma), Wesley (Roma) e Pinamonti (Sassuolo).  

  

Chi scenderà in campo in sostituzione degli squalificati? Nella Roma spazio a Rensch sulla corsia mancina, nel Sassuolo da prima punta agirà Nzola. Assenza pesante nel Bologna, in cabina di regia si sistemerà Moro mentre nel Parma al rilancio Circati in difesa. Infine nella difesa della Cremonese occasione per Folino, sulla corsia mancina della Viola invece potrebbe rivedersi Gosens.   

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
16.6 ° C
17.1 °
14.9 °
60 %
2.6kmh
20 %
Mar
16 °
Mer
15 °
Gio
19 °
Ven
19 °
Sab
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1479)ultimora (1333)sport (70)Eurofocus (47)demografica (29)Eugenio Giani (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati