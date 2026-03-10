Serie A, gli squalificati della 29a giornata

(Adnkronos) – Venerdì sera alle ore 20:45 al via la 29esima giornata di Serie A con l’anticipo tra Torino e Parma, turno che poi terminerà lunedì sera con il posticipo tra Cremonese e Fiorentina.
Sono sei i calciatori che non prenderanno parte al prossimo turno di campionato causa squalifica: Rabiot (Milan), Sebastiano Esposito (Cagliari), Lewis Ferguson (Bologna), Masini (Genoa), Ndicka (Roma), Pezzella (Cremonese).
Chi scenderà in campo in sostituzione degli squalificati? Nel Milan occasione in mediana per Ricci, in avanti nel Cagliari spazio per Kilicsoy mentre nel centrocampo del Bologna al rilancio Freuler in regia. Nella difesa della Roma si rivedrà dall’inizio il ristabilito Hermoso, nel centrocampo del Genoa ritroverà posto Malinovskyi e infine sulla corsia mancina dei grigiorossi verrà dirottato Zerbin.
