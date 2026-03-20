Serie A, la corsa scudetto dell’Inter passa dal Franchi

(Adnkronos) – La rincorsa dell’Inter allo scudetto fa tappa al Franchi nella 30esima di Serie A. In palio ci sono punti pesanti nelle due direzioni opposte della classifica: i nerazzurri vogliono tornare alla vittoria, che manca da tre turni dopo i pareggi con Como e Atalanta e, nel mezzo, la sconfitta nel derby; la viola, dopo l’importante successo con la Cremonese, cerca altri punti per staccarsi ulteriormente dalla zona pericolosa della classifica. Per gli esperti Sisal, il divario è troppo grande e gli uomini di Chivu sono nettamente favoriti, a 1,62, la vittoria dei padroni di casa è a 5,25, il pareggio vale 4,00. La sfida sembra di quelle in cui non ci si annoia, con entrambe le squadre a segno a 1,75 e l’Over 2,50 a 1,72. Nella Fiorentina si candida al gol Moise Kean, che in casa dà il meglio di sé: sette delle sue otto reti in questo campionato sono arrivate infatti al Franchi, nessuno ha fatto meglio in partite casalinghe. Sua anche la doppietta contro l’Inter del 6 febbraio 2025: l’ipotesi di vederlo segnare è a 3,25. Chivu non dovrebbe rischiare Lautaro, spazio dunque di nuovo a Francesco Pio Esposito che, dopo la rete all’Atalanta, potrebbe concedere il bis in due presenze di fila, ipotesi a 2,50.

Il Milan, dopo la sconfitta con la Lazio, ospita il Torino: per continuare a sognare la rimonta scudetto, sono vietati altri passi falsi. Gli esperti Sisal vedono un riscatto dei rossoneri, favoriti a 1,38, si sale a 8,50 per il successo granata, il pareggio è a 4,75. Mister Allegri sorride per il rientro di Rabiot in squadra, l’ipotesi che il francese sia il migliore in campo è a 9.00. Con tre vittorie consecutive, il Napoli si è rilanciato in classifica portandosi a -1 dal secondo posto del Milan. La squadra di Conte continua la scia positiva anche nel match casalingo con il Cagliari, in cui comanda a 1,75 contro il 5,50 dei sardi e il 3,40 del pareggio. Chi non smette di stupire è il Como, i lariani ospitano il Pisa per continuare a sognare un clamoroso posto in Champions. La squadra di Fabregas ha messo in fila ben 4 vittorie di seguito, mentre i toscani non hanno mai vinto in trasferta in stagione: gara a senso unico con il successo del Como a 1,25, si arriva a quota 13 per la vittoria del Pisa, il pareggio è a 6,00.

Dopo i successi con Pisa e Udinese, la Juventus ha messo nel mirino la Champions e nella gara interna con il Sassuolo, ha ottime chance di fare un passo in più in quella direzione. La vittoria bianconera è a un rasoterra 1,30, si sale a 9,00 per il blitz degli emiliani allo Stadium, il pareggio è a 5,50. La Roma ha assoluto bisogno di tre punti: dopo le due sconfitte consecutive con Genoa e Como e l’eliminazione

dall’Europa League per mano del Bologna, i giallorossi sono chiamati all’immediato riscatto con il Lecce. Per gli esperti Sisal il successo degli uomini di Gasperini è a 1,50, contro il 7,50 dei salentini e il 4,00 del pareggio.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)