Si ferma Konè: Roma, Gasp ci spera ma potrebbe saltare il Como

(Adnkronos) – Tegola per Gian Piero Gasperini quando mancano poche ore alla sfida col Bologna, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.
Il tecnico giallorosso quasi certamente dovrà fare a meno di Manu Koné, fermatosi nella mattinata odierna.
Il centrocampista giallorosso ha rimediato un affaticamento muscolare che quasi certamente gli impedirà di scendere in campo al Dall’Ara nel match in programma alle 18.45.
Le sue condizioni dovranno poi essere nuovamente valutate in vista del prossimo impegno di campionato contro il Como di Fabregas, ma la speranza di Gian Piero Gasperini è di averlo a disposizione almeno in panchina già questa sera.
