14.6 C
Firenze
giovedì 12 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Si ferma Konè: Roma, Gasp ci spera ma potrebbe saltare il Como

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Tegola per Gian Piero Gasperini quando mancano poche ore alla sfida col Bologna, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. 

Il tecnico giallorosso quasi certamente dovrà fare a meno di Manu Koné, fermatosi nella mattinata odierna. 

Il centrocampista giallorosso ha rimediato un affaticamento muscolare che quasi certamente gli impedirà di scendere in campo al Dall’Ara nel match in programma alle 18.45. 

Le sue condizioni dovranno poi essere nuovamente valutate in vista del prossimo impegno di campionato contro il Como di Fabregas, ma la speranza di Gian Piero Gasperini è di averlo a disposizione almeno in panchina già questa sera. 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.6 ° C
15.4 °
13.5 °
62 %
1kmh
40 %
Gio
14 °
Ven
17 °
Sab
17 °
Dom
17 °
Lun
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1410)ultimora (1277)Eurofocus (54)sport (49)demografica (30)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati