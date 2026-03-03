Sinner–Alcaraz, duello totale: dai quattro Slam al premio Laureus

(Adnkronos) – È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il più grande spettacolo sportivo dell’anno con l’annuncio delle nomination per i Laureus World Sports Awards 2026, gli Oscar dello Sport, noti anche come ’i premi degli atleti’. Recordman, medaglie d’oro e future stelle dello sport si contenderanno la statuetta “The Laureus”, riconosciuta a livello mondiale come il massimo riconoscimento per l’eccellenza sportiva. I vincitori dei premi saranno scelti dai membri della Laureus World Sports Academy, la giuria per eccellenza composta dalle leggende dello sport, in occasione dei Laureus World Sports Awards, in programma per il terzo anno consecutivo a Madrid, presso lo splendido Palacio de Cibeles.

I 1.300 membri del Laureus Global Media Panel hanno selezionato sei atleti eccezionali in ciascuna delle sei categorie, mentre i membri del Comitato Paralimpico Internazionale hanno scelto i candidati al premio “Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability” (“Sportivo con disabilità”). Il risultato è una celebrazione dei migliori atleti dell’anno solare 2025: un elenco senza pari di grandi nomi provenienti da tutti gli sport. Inoltre, il Laureus Sport for Good Award premierà un programma sportivo selezionato da una giuria di esperti, celebrando l’impatto nel migliorare la vita dei giovani attraverso lo sport.

Il 2025 è stato un altro anno eccezionale per il tennis, con una rivalità ormai iconica al centro della scena per il premio Laureus World Sportsman of the Year (“Sportivo dell’anno”). Carlos Alcaraz ha concluso l’anno al primo posto della classifica ATP, dopo le vittorie agli US Open e all’Open di Francia, mentre Jannik Sinner ha risposto da par suo con i titoli all’Australian Open e a Wimbledon, primo italiano a trionfare sull’erba inglese. Dopo essersi divisi i quattro titoli del Grande Slam, i due tennisti si contendono adesso il più ambito riconoscimento individuale nello sport: il Laureus. In nomination anche Ousmane Dembélé, decisivo per la conquista della UEFA Champions League da parte del “suo” Paris Saint-Germain. L’attaccante francese ha vinto il Pallone d’Oro, mentre il PSG ha chiuso il 2025, conquistando sei incredibili titoli. Mondo Duplantis, vincitore di questo premio lo scorso anno, ha alzato nuovamente l’asticella delle sue prestazioni, ritoccando per ben quattro volte il suo record mondiale nel corso della stagione; Tadej Pogačar ha conquistato il suo quarto Tour de France dopo i trionfi nel 2020, 2021 e 2024, primo corridore a salire sul podio finale in sei edizioni consecutive della Grande Boucle. Con undici vittorie, Marc Márquez ha conquistato il suo settimo titolo mondiale MotoGP con cinque gare di anticipo, interrompendo un digiuno di titoli iridati che durava da sei anni.

Candidato al Laureus World Sportsman of the Year (“Sportivo dell’anno”), Jannik Sinner ha dichiarato: “Sono incredibilmente orgoglioso del mio 2025 per il lavoro che il mio team ed io abbiamo svolto. Difendere il mio titolo agli Australian Open è stato un ottimo inizio, e raggiungere tutte e quattro le finali del Grande Slam, soprattutto vincere Wimbledon, è stato davvero speciale. Sono immensamente grato a tutti coloro che mi sostengono. E ai media, grazie per la nomination ai Laureus. È un onore essere preso in considerazione per il premio più prestigioso dello sport assieme a un gruppo di atleti così straordinario”.

