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Sport: Chantre Bompiani (Ippodromo Snai San Siro), ‘143esimo Derby giornata iconica per il mondo del galoppo’

Sport nazionale
REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – “In questa Giornata della Repubblica abbiamo ospitato il 143esimo Derby italiano e il Premio Presidente della Repubblica. Abbiamo accolto tutto il nostro pubblico, dai giovani alle famiglie a tutti gli ospiti appassionati di ippica e nel corso della giornata si è tenuta anche una competizione di scherma e questo ha coronato questa giornata iconica del mondo del galoppo”. Lo ha detto Marco Chantre Bompiani, Direttore Ippodromi Snai, in occasione del 143esimo Derby Italiano e del Premio Presidente della Repubblica all’Ippodromo Snai di San Siro a Milano. 

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