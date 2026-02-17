Sport, paralimpica Sabatini: “Olimpiadi e Paralimpiadi occasioni per sensibilizzare il pubblico”

(Adnkronos) – “Le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono sempre un grande momento di coinvolgimento del pubblico, della popolazione. È l’occasione per mandare dei messaggi forti, tra cui l’inclusione, ma anche l’importanza della sicurezza stradale”. Sono le parole di Ambra Sabatini, atleta paralimpica portabandiera per l’Italia ai Giochi di Parigi 2024, plurimedagliata e detentrice del record mondiale nei 100 metri, alla proiezione in anteprima del docufilm “Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo”, presso il Salone d’Onore di Casa Italia alla Triennale di Milano.

