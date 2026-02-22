12.4 C
Firenze
domenica 22 Febbraio 2026
Troilo segna, ma c’era fallo su portiere? Proteste rossonere in Milan-Parma

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Proteste e polemiche in Milan-Parma. Oggi, domenica 22 febbraio, i rossoneri hanno ospitato i ducali a San Siro in una partita segnata da una contestata decisione arbitrale. L’arbitro Piccinini ha infatti deciso, nel finale di match, di convalidare una rete ospite firmata da Mariano Troilo, dopo averla inizialmente annullata per un fallo sul portiere. Ma cos’è successo nella 26esima giornata di Serie A? 

Succede tutto all’80’. Un cross profondo di Valeri da corner trova la testa di Troilo, che buca Maignan e firma il vantaggio ducale. L’arbitro annulla tutto però per un fallo su Maignan di Valenti, provocando le immediate proteste ospiti e di Cuesta in panchina. Il Var richiama il direttore di gara, che va al monitor per rivedere l’episodio. Le immagini mostrano effettivamente un blocco del difensore sul portiere rossonero, ma il contatto sembra troppo lieve per poter essere sanzionato. 

Piccinini, dopo aver giudicato regolare anche il salto di Troilo, che sovrasta fisicamente Bartesaghi, convalida quindi la rete, per la gioia del Parma e le proteste, vibranti, di San Siro. 

 

© Riproduzione riservata

