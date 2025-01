A Massa due giorni con il campionato regionale toscano under 14 di scherma

Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA – La città di Massa si prepara ad accogliere, per il secondo anno consecutivo, il Campionato Regionale Toscano – Gran Premio Giovanissimi 2025, una competizione dedicata ai talenti emergenti della scherma. L’evento, in programma l’11 e 12 gennaio presso il palazzetto dello Sport di via degli Oliveti, vedrà protagonisti oltre 400 giovani atleti under 14 provenienti da tutta la Toscana, pronti a sfidarsi nelle discipline di fioretto, spada e sciabola.

Organizzato dal Comitato regionale toscano di scherma in collaborazione con la Società Schermistica Malaspina Massa, il campionato rappresenta un’occasione per celebrare i valori dello sport, tra competizione, divertimento e socializzazione.

La manifestazione è aperta al pubblico ad ingresso libero e gratuito, invitando appassionati e curiosi a sostenere i giovani schermidori in un’atmosfera di entusiasmo e fair play.

Fondata nel 2006, la Società schermistica Malaspina Massa si è distinta nel panorama sportivo regionale per la formazione di atleti di alto livello e per il suo impegno nel promuovere la scherma nelle scuole attraverso il progetto Sport e salute. Inoltre, aderisce al progetto Nastro Rosa, dedicato alle donne operate al seno, confermando la sua vocazione inclusiva e sociale.

Guidata dal maestro Marco Fialdini, figura di riferimento nel mondo della scherma, la società ha contribuito in modo significativo all’organizzazione di questa prestigiosa competizione, in memoria di Enio Zanotti.

L’evento è stato presentato a palazzo civico, dall’assessore allo sport Roberto Acerbo insieme agli organizzatori della società schermistica Malaspina: il presidente Dante Dell’Ertole, il maestro-tecnico Marco Fialdini e a Domenico Cassina, presidente del Comitato regionale toscano della Federazione italiana di scherma.

L’amministrazione comunale di Massa, patrocinante dell’evento, ha sottolineato l’importanza di ospitare manifestazioni di tale rilevanza sul proprio territorio: “Ringraziamo la società schermistica Malaspina Massa – dice l’assessore allo sport Roberto Acerbo – per l’impegno e la professionalità dimostrati, auspicando che l’evento possa diventare un appuntamento fisso per gli anni a venire per celebrare la passione e il talento della scherma giovanile”.

Domenico Cassina e Dante Dell’Ertole, ringraziando l’amministrazione e gli sponsor per il supporto all’evento, hanno spiegato, dato le caratteristiche tecniche delle discipline schermistiche, l’impegno che richiede l’allestimento di una competizione dedicata a questo sport ed hanno invitato i cittadini a partecipare come pubblico per sostenere ed applaudire i giovani atleti in gara

“Questa competizione rappresenta un’opportunità per promuovere il benessere, la cultura sportiva e la valorizzazione del nostro Comune”, ha dichiarato il sindaco Francesco Persiani.