Doppio argento ai mondiali di Agility dog: Lazzarini ricevuto in Comune a Prato

PRATO – La sindaca Ilaria Bugetti ha incontrato in palazzo comunale Simone Lazzarini, insieme alla sua Deva, un border collie di 4 anni che ai campionati mondiali di Agility dog hanno vinto due medaglie d’argento nella categoria Biathlon e Jumping.

All’evento che si è svolto in Francia lo scorso maggio e a cui hanno partecipato circa 250 atleti provenienti da più paesi nel mondo, la squadra azzurra ha ottenuto 15 medaglie.

Simone e Deva hanno ricevuto i complimenti della prima cittadina per questi importanti risultati in una disciplina in cui il rapporto tra il cane e il suo conduttore diventa simbiotico.

A entrambi è andato l’augurio di rivedersi per festeggiare altri successi.