È ufficiale, questa Carrarese è da playoff: battuto il Cesena

Carrarese – Cesena 2-0CARRARESE

(3-4-2-1): Bleve, Oliana, Imperiale (C), Coppolaro (78’ Zanon), Bouah, Schiavi (46’ Zuelli), Giovane (69’ Capezzi), Cicconi, Cherubini, Finotto (46’ Panico), Shpendi (85’ Cerri). A disposizione: Chiorra, Palmieri, Panico, Zuelli, Falco, Capello, Maressa, Motolese, Zanon, Belloni, Capezzi, Cerri. Allenatore: Calabro.

CESENA (3-4-1-2): Klinsmann, Mangraviti, Prestia, Curto, Celia (55’ Adamo), Bastoni (55’ Kargbo), Mendicino (75’ Calo), Francesconi (67’ Antonucci), Ceesay, Van Hooijdonk (67’ Berti), Tavsan. A disposizione: Pisseri, Donnarumma, Ciofi, Piacentini, Pieraccini, Chiarello, Hraiech, Berti, Calo, Kargbo, Adamo, Antonucci. Allenatore: Mignani.

ARBITRO: Perri di Roma 1 (Ceolin e Trasciatti)

RETI: 46′ Bouah, 77′ Shpendi

NOTE: Ammoniti Schiavi, Bastoni, Oliana, Coppolaro, Giovane, Francesconi, Zuelli, Shpendi

CARRARA – È ufficiale, la Carrarese è da playoff. Lo conferma la vittoria con risultato classico, nella prima di ritorno di serie B, con il Cesena.

Dopo il minuto di raccoglimento in onore degli ex calciatori Marco Cacciatori, Adelmo Bocchini e del giovane tifoso, prematuramente scomparso Lorenzo Iacazzi, va in scena la ventesima giornata di questa stagione del campionato Serie Bkt. Nei primi venticinque minuti di gara partita spigolosa e ricca di interruzioni, con le due compagini che faticano a trovare il giusto o varco per rendersi realmente pericolosi negli ultimi 16 metri. Al 30’ ripartenza fulminea di Cherubini che manda al tiro dal limite dell’area Giovane, il numero 20 però calcia alto, senza creare preoccupazioni a Klinsmann.

Al 35’ clamorosa occasione per gli azzurri con Shpendi, che colpisce il palo a pochi metri di distanza dalla porta dopo un cross al bacio di Cherubini, che prima di servire l’assist al giocatore albanese aveva tentato due conclusioni verso la rete, murate dalla difesa romagnola, prima da Curto, poi da Mendicino.

Nella fase finale del primo tempo continuano a spingere gli apuani senza trovare, però, la via del gol: è Cicconi al 40’ a tentare la conclusione dalla distanza, facile preda del portiere ospite.

Neanche il tempo di iniziare il secondo tempo ed i padroni di casa trovano il gol del vantaggio con Bouah, che sugli sviluppi di un angolo battuto corto da Cicconi per Cherubini che scodella per Giovane, è bravo ad incunearsi in area di rigore e scaricare in mezzo all’area per l’esterno destro scuola Roma, che indisturbato, sopraggiunge per il più facile dei tap-in.

Al 65’ clamorosa occasione per il raddoppio azzurro: sugli sviluppi di calcio d’angolo Cicconi tenta la sua mattonella al volo da fuori area, trovando però reattivo Klinsmann nel respingere la sfera. Al 73’ ripartenza fulminea capitanata da Panico, che prima percorre quaranta metri palla al piede, poi calcia verso la porta trovando un grande riflesso di Klinsmann, che smanaccia la sfera in calcio d’angolo.

Al 75’ una palla illuminante dalla sinistra di Cherubini, libera in area di rigore Shpendi, che non può far altro che trovare la via del gol con un piazzato a giro sul secondo palo, 2-0 il parziale quando manca un quarto d’ora al termine del match. All’81’ ancora la Carrarese pericolosa con una ripartenza orchestrata da Panico, che dopo lo scarico per Cherubini, tenta di chiudere l’azione con una conclusione verso la rete, dopo aver ricevuto la sfera da Zuelli, ma il numero 10 non controlla nel migliore dei modi la sfera e trova il muro della difesa romagnola sulla sua conclusione.

Al 90’ un lancio lungo di Oliana, trova Cherubini, che scatenato tenta ancora la conclusione verso la porta, trovando ancora una volta i riflessi del portiere ospite.