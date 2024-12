Il Che (Adams) viola il Castellani: Empoli ko con il Torino

Getting your Trinity Audio player ready...

Empoli – Torino 0-1EMPOLI (3-4-2-1)

: Vasquez; Goglichidze (89’ Konatè), Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin (73’ Grassi), Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace (73’ Ekong); Colombo (81’ Sambia). A disposizione: Perisan, Seghetti; Belardinelli, De Sciglio, Tosto, Marianucci, Bacci, Bembnista, Campaniello. Allenatore: D’Aversa.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (75’ Dembelè), Coco, Masina; Pedersen (84’ Lazaro), Ricci, Linetty, Gineitis (46’ Vlasic), Sosa; Sanabria (63’ Adams), Karamoh (63’ Njie). A disposizione: Paleari, Donnarumma; Ilic, Maripan, Tameze, Perciun. Allenatore: Vanoli

ARBITRO: Bonacina di Bergamo (Preti-Ceccon)

RETI: 70’ Adams

NOTE: Ammoniti Masina, Saul Coco, Grassi, Pezzella, Pedersen

EMPOLI – D’Aversa lo aveva detto e la messa in guardia è stata confermata. Al Castellani passa il Torino di mister Vanoli.

Primo tempo con l’Empoli che parte forte e mette in difficoltà i difensori di Vanli. Annullato un gol a Ismajili ma poi sale in cattedra il Torino che trova davanti a sé un ottimo Vasquez.

Turnover nella ripresa. Dalla panchina il jolly lo pesca Vanoli che beffa il portiere colombiano empolese vedendolo fuori dai pali poco minuti dopo il suo ingresso in campo. D’Aversa prova a inserire forse fresche per recuperare il match, ma i tre punti li portano via i granata.