007 First Light, la genesi di James Bond nel 2026 su console e PC

(Adnkronos) – IO Interactive ha annunciato 007 First Light, un nuovo titolo dedicato all’iconico James Bond. Il gioco debutterà nel corso del 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Il titolo propone una rilettura inedita delle origini dell’agente 007, offrendo una narrazione cinematografica che segue un giovane James Bond nel suo percorso per diventare uno dei più brillanti agenti dell’MI6. Al centro della vicenda c’è un episodio di coraggio durante il servizio come aviatore nella Royal Navy, che gli apre le porte del programma Double 0, recentemente riattivato. Tuttavia, una missione fallita e la perdita di un collega spingono Bond a collaborare con il riluttante mentore Greenway per smascherare una cospirazione che minaccia gli equilibri dello Stato. 007 First Light si propone come un’avventura di spionaggio dal ritmo serrato, ambientata in scenari spettacolari e impreziosita da veicoli iconici e momenti d’azione fortemente ispirati al linguaggio del cinema. L’approccio alle missioni sarà lasciato alla scelta del giocatore, che potrà agire in modo furtivo, ricorrere allo scontro diretto o utilizzare gadget per superare ostacoli e nemici. L’infiltrazione potrà alternarsi all’azione esplosiva, con la libertà di modellare ogni operazione secondo il proprio stile. Il titolo include anche una modalità pensata per la rigiocabilità, con sfide aggiuntive e modificatori per sperimentare nuove strategie e consolidare le proprie abilità all’interno del programma MI6. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)