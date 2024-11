Adnkronos Q&A, Peppucci (Sole24ore): “Necessario innovare modelli di business applicando AI”

(Adnkronos) – “L’impatto dell’Artificial Intelligence sarà ed è trasversale. Nell’ambito della formazione siamo chiamati a innovare i nostri modelli di business, pertanto stiamo applicando l’AI in una serie di processi di erogazione della nostra formazione. Inoltre, dobbiamo essere in grado di formare nuove competenze che sono la base di ciò che sarà la trasformazione e l’applicazione digitale in tutti i processi produttivi”. Così Fulvio Peppucci, direttore generale Sole 24 Ore Formazione, in occasione del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A ‘Trasformazione digitale: dentro l’Ai’, organizzato al Palazzo dell’Informazione a Roma e dedicato alle nuove tendenze del tech, ai passi avanti e ai dubbi legati alle applicazioni dell’intelligenza artificiale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)