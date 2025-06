Agatha Christie – Assassinio sul Nilo: trailer ufficiale e demo su Steam

(Adnkronos) – Microids e Microids Studio Lyon hanno annunciato il primo trailer ufficiale del videogioco Agatha Christie – Assassinio sul Nilo, la cui uscita è prevista per settembre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch e PC. Questo adattamento del capolavoro della regina del crimine promette di offrire una prospettiva inedita sulla narrazione investigativa, introducendo ben due protagonisti giocabili: il leggendario detective Hercule Poirot e Jane Royce, un personaggio completamente nuovo creato appositamente per l’universo di Agatha Christie. In occasione dello Steam Next Fest, dal 9 al 16 giugno, è già disponibile una demo giocabile su Steam. Si tratta di un’opportunità unica per i giocatori di scoprire l’inizio del gioco e di immergersi nella sua atmosfera unica e coinvolgente. La peculiarità di Agatha Christie – Assassinio sul Nilo risiede nella possibilità per i giocatori di passare da un personaggio all’altro, ognuno dei quali offre una prospettiva complementare sullo scenario investigativo. L’occhio acuto e la mente logica di Poirot si affiancano all’istinto e alle metodologie di Royce, permettendo ai giocatori di scoprire l’indagine da diverse angolazioni. L’esperienza di gioco si articola nell’incrocio delle testimonianze, nell’interrogatorio di tutti i sospettati e nella paziente ricostruzione dei pezzi del puzzle. Ogni dettaglio è importante per svelare la verità che si cela dietro il crimine. Ecco il trailer ufficiale Pur rimanendo fedele allo spirito e all’essenza del romanzo originale, Agatha Christie – Assassinio sul Nilo offre una reinterpretazione contemporanea della trama. Seguendo lo spirito innovativo già visto in Agatha Christie – Assassinio sull’Orient Express, il team di Microids Studio Lyon ha creato un’avventura unica, ricca di sorprese e colpi di scena mai visti prima, che promette di stupire anche i fan più appassionati dei romanzi di Agatha Christie. La narrazione si estende infatti oltre gli eventi del libro, assicurando nuove sorprese sia ai fan che ai nuovi arrivati. La trama di Assassinio sul Nilo prende avvio quando una tranquilla crociera sul Nilo viene sconvolta da un terribile crimine. A bordo si trova Hercule Poirot, ma nel frattempo, un’altra investigatrice privata, Jane Royce, è sulle tracce di un assassino, un percorso che la conduce da Londra a Maiorca, a New York e infine in Egitto. Le due indagini si scontrano ad Abu Simbel, dove il dinamico duo sarà chiamato a risolvere un caso complesso e ricco di colpi di scena.

Agatha Christie – Assassinio sul Nilo sarà disponibile nel 2025 su PC, PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)