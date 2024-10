Ai&vr Festival, Ferrieri (pres. ANGI) “Il Governo investa in AI e realtà virtuale, anche per sostenere il settore”

(Adnkronos) – La nuova economia digitale passa attraverso le sfide dell’intelligenza artificiale generativa e della realtà virtuale: una rivoluzione non solo tecnologica ma sociale. Questi i temi al centro dell’AI&VR FESTIVAL Multiverse World, al Museo del Cinema di Torino. “Un evento che rappresenta un punto di partenza per il nostro lavoro legato a AI e virtual reality – dichiara Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ma anche un appello al Governo a incentivare gli investimenti, soprattutto per supportare il comparto”.

