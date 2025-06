Turok Trilogy, edizione fisica rimasterizzata per PS5 e Switch

(Adnkronos) – Nightdive Studios ha annunciato l’uscita dell’edizione fisica del Turok Trilogy Bundle per PlayStation 5 e Nintendo Switch. La raccolta include le versioni rimasterizzate di Turok, Turok 2: Seeds of Evil e Turok 3: Shadow of Oblivion, riunite per la prima volta su un unico disco o cartuccia. Il lancio è previsto per il 31 ottobre, con i preordini già aperti su Atari.com e presso numerosi rivenditori internazionali come Amazon, Best Buy, GameStop, Target e Walmart. La trilogia rimasterizzata di Turok rappresenta un lavoro di modernizzazione che riporta in auge uno dei franchise più iconici degli anni Novanta. Il primo capitolo, pubblicato originariamente nel 1997, ha introdotto i giocatori a un universo tridimensionale ricco di trappole, nemici e armi letali, imponendosi come uno dei pionieri dello sparatutto in soggettiva su console. Le versioni rivisitate offrono oggi texture in alta definizione, illuminazione migliorata, rendering avanzato e pieno supporto ai controller con funzionalità specifiche per ciascuna piattaforma. Nel primo Turok, il protagonista — un guerriero capace di viaggiare nel tempo — si ritrova in una terra perduta sconvolta dal caos. Un tiranno noto come “The Campaigner” cerca di ricomporre il potere distruttivo del Chronoscepter, un antico artefatto capace di infrangere le barriere temporali. Turok dovrà recuperare i frammenti dispersi dell’arma per fermare la sua ascesa al dominio universale. Il secondo episodio, Turok 2: Seeds of Evil, si apre con la distruzione del Chronoscepter nelle viscere di un vulcano, atto che scatena una minaccia ancora più temibile: il Primagen. Il giocatore dovrà affrontare nuove creature, missioni più articolate e un arsenale potenziato, con l’aggiunta di una modalità multiplayer che amplia le possibilità d’azione. Shadow of Oblivion, terzo e ultimo capitolo della serie classica, introduce invece due protagonisti selezionabili: Joseph e Danielle Fireseed, fratelli del personaggio principale del secondo gioco. I due sono chiamati a combattere contro l’essere oscuro noto come Oblivion e i suoi seguaci, dopo la presunta morte del loro fratello. Una conclusione carica di tensione e scelte narrative, che chiude l’arco della saga con una narrazione più articolata e una struttura di gioco più moderna. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)