Alexa Plus, quali sono i dispositivi compatibili con la nuova assistente Amazon

(Adnkronos) – Amazon si appresta a lanciare Alexa+, una versione potenziata del suo assistente vocale, alimentata dall’intelligenza artificiale generativa. L’aggiornamento promette di trasformare radicalmente l’interazione con i dispositivi Echo, offrendo un’esperienza più naturale, intuitiva e personalizzata. Tuttavia, è fondamentale comprendere la compatibilità di Alexa+ con i vari dispositivi dell’ecosistema Amazon. L’accesso anticipato in anteprima a Alexa+ sarà inizialmente limitato agli utenti negli Stati Uniti che possiedono un dispositivo Echo Show di seconda generazione o successiva (modelli 8, 10, 15 o 21). Questi smart display fungeranno da “hub” per l’esperienza Alexa+, estendendone le funzionalità agli altri dispositivi Echo compatibili collegati allo stesso account Amazon. Una volta terminata la fase di anteprima, Alexa+ sarà disponibile su una gamma più ampia di dispositivi, tra cui la maggior parte dei dispositivi Echo, dispositivi Fire TV, tutti i tablet Fire. Alexa+ sarà disponibile anche su web e tramite l’app Alexa su smartphone. Alcuni modelli Echo di prima generazione, come Echo Dot (1a gen.), Echo (1a gen.) e Echo Show (1a gen.), non supporteranno Alexa+. Inoltre, al momento del lancio, i dispositivi con Alexa integrata di terze parti, come gli altoparlanti Sonos o il termostato intelligente Ecobee, non saranno compatibili. Tuttavia, Amazon ha lasciato intendere che la compatibilità con questi dispositivi potrebbe essere introdotta in futuro. È importante sottolineare che la versione classica di Alexa continuerà a funzionare sui dispositivi non compatibili con Alexa+ e rimarrà disponibile, almeno per il momento, anche sui dispositivi compatibili. Gli utenti avranno la possibilità di scegliere quale versione utilizzare, consentendo una transizione graduale verso la nuova esperienza o il mantenimento delle funzionalità preferite della versione precedente, soprattutto in considerazione del fatto che inizialmente non tutte le “skill” saranno trasferite su Alexa+. Per accedere all’anteprima di Alexa+, gli utenti statunitensi possessori di un Echo Show compatibile dovranno registrarsi tramite una pagina dedicata sul sito Amazon. Una volta approvata la richiesta, riceveranno una notifica via email e sui propri dispositivi Echo. Inizialmente, Alexa+ sarà disponibile gratuitamente in fase di accesso anticipato, ma successivamente richiederà un abbonamento (probabilmente a pagamento mensile, anche se si ipotizza l’inclusione nell’abbonamento Amazon Prime). L’adozione dell’intelligenza artificiale generativa rappresenta un salto di qualità significativo per Alexa+. Questo si traduce in una maggiore capacità di comprensione del linguaggio naturale, nella memorizzazione delle preferenze dell’utente, nella reattività alle emozioni espresse vocalmente e nella possibilità di sostenere conversazioni più fluide e articolate, eliminando la necessità di ripetere continuamente la parola di attivazione “Alexa”. Inoltre, Alexa+ sarà in grado di elaborare comandi multipli simultaneamente e di eseguire attività più complesse, come ordinare la spesa o prenotare un tavolo al ristorante. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)