27.3 C
Firenze
mercoledì 27 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Anche Sonic ha qualcosa da dire sul matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce

Tecnologia
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sonic The Hedgehog, il celeberrimo riccio blu dei videogiochi, è solo l’ultima delle celebrities di tutto il mondo a reagire sui social al fidanzamento tra la superstar Taylor Swift e la leggenda NFL Travis Kelce con una battuta che ha fatto impazzire i fan: “I think I found the fourth Chaos Emerald”, come se l’anello fosse prezioso quanto le mitiche gemme del suo universo, quelle che cerca correndo velocissimo in ogni sua avventura. Taylor Swift e Travis Kelce hanno ufficialmente annunciato il loro fidanzamento con una serie di foto romantiche pubblicate su Instagram il 26 agosto 2025. Nel post, Swift ha scherzosamente scritto: “La vostra insegnante di inglese e l’insegnante di educazione fisica si sposano”, creando un contrasto ironico e affettuoso tra la sua carriera musicale e la vita sportiva di Kelce. Nelle immagini, la coppia appare avvolta in un contesto floreale da sogno, con Taylor che mostra in primo piano l’anello, scatenando l’entusiasmo dei fan. L’anello è un vero e proprio capolavoro di design: una vecchia brillante “Old Mine” in taglio antico montata su un’elegante fede in oro giallo con dettagli finemente incisi, lavorata da Kindred Lubeck di Artifex Fine Jewelry. Gli esperti stimano che il diamante centrale, dalle forme uniche e retrò, possa essere tra i 7 e i 9 carati. I valori stimati del gioiello oscillano tra $250.000 e fino a $5 milioni, a seconda della rarità del taglio e della qualità della pietra. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
27.3 ° C
28.5 °
26 °
62 %
1kmh
0 %
Mer
29 °
Gio
33 °
Ven
24 °
Sab
27 °
Dom
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (19)incendio (13)Gaza (12)carabinieri (11)Eugenio Giani (11)Pisa Sporting Club (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati