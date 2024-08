Apple annuncia l’evento per la presentazione di iPhone 16 (e non solo)

(Adnkronos) – Apple ha ufficialmente annunciato la data del suo prossimo grande evento online per la presentazione dei prossimi prodotti, che sarà il 9 settembre 2024 alle 19 ora italiana. L’evento, intitolato “It’s Glowtime”, verrà preregistrato come di consueto presso lo Steve Jobs Theater all’Apple Park e sarà trasmesso online. L’attesa principale è sicuramente per la presentazione della nuova linea iPhone 16. Tra le novità attese, un cambiamento nel design della fotocamera posteriore per i modelli iPhone 16 e 16 Plus, che dovrebbe passare a una disposizione verticale. I modelli Pro potrebbero invece mantenere il layout a tre fotocamere, ma con l’aggiunta di una nuova colorazione bronzo e schermi più grandi. Tutti e quattro i modelli di iPhone 16 dovrebbero includere il pulsante Azione, finora esclusivo della linea Pro. Si vocifera anche di un nuovo pulsante dedicato alla cattura di foto e video, ma non è chiaro se sarà disponibile su tutti i modelli o solo sui Pro. L’intelligenza artificiale e le funzionalità di Apple Intelligence saranno sicuramente al centro dell’evento. Attualmente, solo iPhone 15 Pro e 15 Pro Max supportano Apple Intelligence, ma si prevede che l’intera linea iPhone 16 sarà compatibile. Oltre ai nuovi iPhone, Apple potrebbe presentare anche l’Apple Watch Series 10 e due nuove versioni di AirPods. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)