martedì 12 Agosto 2025
Apple conferma: GPT-5 su Apple Intelligence solo con iOS 26

Tecnologia
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – OpenAI ha annunciato giovedì il lancio ufficiale di GPT-5, il nuovo modello di intelligenza artificiale che segna un ulteriore passo avanti rispetto alle versioni precedenti, ma gli utenti Apple dovranno attendere ancora per poterlo utilizzare all’interno dell’integrazione ChatGPT prevista in Apple Intelligence. Apple ha confermato che il supporto a GPT-5 sarà introdotto solo con iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26. Apple Intelligence è la piattaforma di funzioni basate sull’IA generativa che l’azienda di Cupertino ha presentato per potenziare l’esperienza d’uso dei suoi dispositivi. Tra le varie applicazioni, include la possibilità di ricorrere a ChatGPT per migliorare alcune risposte di Siri o per supportare la funzione di “Visual Intelligence”, una tecnologia in grado di riconoscere e analizzare oggetti e testi in maniera simile a quanto fa Google Lens. Attualmente, tuttavia, l’integrazione sfrutta ancora il modello GPT-4o di OpenAI, introdotto la scorsa primavera. Le prossime versioni dei sistemi operativi Apple sono attese in autunno, con un debutto globale previsto indicativamente per il mese prossimo. Al momento non è chiaro se GPT-5 sarà disponibile sin dalle prime release beta, sia per sviluppatori sia per il pubblico, o se verrà abilitato solo con il rilascio ufficiale. Nel frattempo, GPT-5 è già accessibile a tutti gli utenti ChatGPT, inclusi quelli che utilizzano il piano gratuito, estendendo così la possibilità di testare le nuove capacità del modello a un’ampia platea. OpenAI ha dichiarato che la propria piattaforma viene utilizzata da circa 700 milioni di persone ogni settimana, un dato che conferma la crescente centralità dell’IA conversazionale nel panorama tecnologico globale. L’arrivo di GPT-5 su Apple Intelligence potrebbe quindi rappresentare un ulteriore punto di svolta nell’evoluzione dell’ecosistema software di Apple, ma richiederà ancora qualche mese di attesa. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

