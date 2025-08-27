27.3 C
Apple pronta a presentare l’iPhone 17, annunciato l’evento di lancio

Tecnologia
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Apple è pronta per svelare i suoi nuovi prodotti, annunciando con tutta probabilità il nuovo modello del suo smartphone, l’iPhone 17. L’azienda ha fatto sapere che terrà il 9 settembre, presso l’Apple Park di Cupertino, in California, il suo consueto evento autunnale. L’invito include lo slogan ‘Awe dropping’, che suggerisce grandi innovazioni in vista. L’evento Apple di settembre è considerato il momento più importante dell’anno per il gigante della tecnologia. La posta in gioco, spiega la Cnn, è particolarmente alta quest’anno, dopo che Apple ha rinviato un importante aggiornamento del suo assistente digitale Siri, che l’avrebbe aiutata a essere al passo con ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google. Gli investitori hanno esultato per i risultati finanziari di Apple di luglio, grazie alle forti vendite di iPhone, nonostante le battute d’arresto nel settore dell’intelligenza artificiale. Apple non ha condiviso dettagli specifici sugli annunci che si prepara a fare in quella data, ma l’azienda presenta nuovi iPhone a settembre dal 2012 dunque ci si aspetta il lancio dell’iPhone 17 nelle sue varie versioni (Pro e Pro Max). Secondo le indiscrezioni, Apple sarebbe pronta a dare per la prima volta da anni un nuovo look al suo smartphone presentando anche la versione ‘Air’ di iPhone. Proprio come il MacBook Air nell’offerta dei laptop, sarebbe più sottile ed elegante ma con una durata inferiore della batteria e una fotocamera meno potente.  Tra gli altri potenziali nuovi dispositivi potrebbero esserci i nuovi Apple Watch e una nuova versione degli AirPods Pro.  —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

