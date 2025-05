Apple Watch, nuovo cinturino per il mese del Pride 2025 e sfondi iPhone

(Adnkronos) – In occasione del mese del Pride, Apple ha annunciato il lancio del cinturino Sport Pride Edition, accompagnato da un nuovo quadrante per Apple Watch e sfondi dinamici per i dispositivi iPhone e iPad. L’iniziativa si inserisce nelle attività dell’azienda volte a riconoscere il ruolo e il contributo delle comunità LGBTQ+ a livello globale. Il cinturino Sport Pride Edition presenta un motivo composto da strisce arcobaleno di forme e dimensioni differenti, risultato di un processo di assemblaggio manuale che prevede l’unione di singole strisce colorate mediante stampaggio a compressione. Tale tecnica comporta leggere variazioni tra un cinturino e l’altro, rendendo ciascun pezzo unico. Il quadrante Pride Harmony per Apple Watch è di tipo analogico e si caratterizza per la presenza di strisce colorate animate che si muovono per formare i numeri delle ore nel momento in cui l’utente solleva il polso. Gli sfondi abbinati per iPhone e iPad replicano lo stesso principio dinamico, modificando la disposizione dei colori in base alle interazioni dell’utente con il dispositivo. Il cinturino è già disponibile per l’ordine sul sito Apple e tramite l’app Apple Store, e sarà distribuito negli Apple Store a partire dalla prossima settimana al prezzo di € 49. Il nuovo quadrante e gli sfondi saranno inclusi in un prossimo aggiornamento software, previsto con il rilascio di watchOS 11.5, iOS 18.5 e iPadOS 18.5. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)